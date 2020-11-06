В Тюменской области школьники с 6 по 11 класс переходят на дистант на две недели

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Далее в сюжете Райдер рассказал, как будет организовано дистанционное обучение во второй четверти

Вторая учебная четверть начнется для школьников Тюменской области с 6 по 11 класс в дистанционном формате.

Такое решение принял оперативный штаб региона, сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер в прямом эфире в официальном сообществе "Тюменская область". Он подчеркнул, что мера позволит разобщить детские коллективы и не допустить роста заболеваемости COVID-19 в школах.

Учащиеся с 1 по 5 класс включительно будут заниматься с 9 ноября в привычном режиме в классах. По словам Алексея Райдера, они менее самостоятельны и организованны во время дистанционного обучения, поэтому им лучше оставаться под присмотром педагогов. В школах сохраняются требования безопасности: утренний фильтр, термометрия, маски на переменах, дезинфекция и проветривание помещений.

Родителей Алексей Райдер попросил отнестись с пониманием к нововведению. "Мы знаем, насколько важен учебный материал, который выдают во второй четверти, поэтому приступить к учебе нужно, но в дистанционном формате. Две недели не так критичны. Главная задача – не подвергать риску детей и членов их семей", - заключил замгубернатора.

Также на дистанционку с 9 ноября на две недели перейдут учреждения дополнительного образования.

Евгения Шевцова