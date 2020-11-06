Райдер рассказал, как будет организовано дистанционное обучение во второй четверти

ТюмГУ ТюмГУ

Всероссийские образовательные платформы и электронный дневник – главные составляющие дистанционного процесса обучения школьников региона во второй четверти, рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

Напомним, по решению оперштаба, учащиеся с 6 по 11 класс переходят на дистанционное обучение на две недели с 9 ноября. Изучать новый материал они будут через образовательные платформы, получать домашние задания – через электронный дневник. Ребятам из малообеспеченных семей выдадут продуктовые наборы.

"Тех, кто уже учился на дистанционке, эти технологии знакомы. Уверен, что ребята справятся. Так мы преодолеем сложный период и снизим риски распространения COVID-19 в школах", - отметил замгубернатора.

Ребята с 1 по 5 класс включительно начинают вторую четверть в привычном формате в школах.

Евгения Шевцова