Лечащихся от COVID-19 на дому обеспечат бесплатными лекарствами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все амбулаторные пациенты с диагнозом COVID-19 будут обеспечены бесплатными лекарствами. Соглашения оперативно заключены со всеми субъектами Российской Федерации. Об этом заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Из резервного фонда правительства выделено более 5, 04 млрд рублей.

"Средства на финансирование лекарственного обеспечения доведены до всех регионов. Они уже приступили к закупкам препаратов", - уточнил он.

Речь идет о препаратах, используемых в схемах лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, предусмотренных 9 версией Временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции", утвержденных Минздравом России.

Препараты будут предоставлять бесплатно всем пациентам с диагнозом COVID-19, проходящим лечение от коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. Пациентам, лечащимся в стационаре, необходимые препараты и ранее выдавали бесплатно.

До конца года бесплатными лекарствами за счет средств федерального бюджета обеспечат не менее 640 тыс. 500 пациентов (без учета Москвы), сообщается на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации.