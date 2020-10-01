#БерегитеСебя: житель Упоровского района рассказал, как переболел COVID-19

| Фото: Информационно-издательский центр «Знамя правды | Фото: Информационно-издательский центр «Знамя правды

Чаще мойте руки, обрабатывайте их антисептиком, носите маски в людных местах. Эти простые правила помогут сохранить здоровье, а кому-то и жизнь, уверен житель Упоровского района Евгений Читаев, который восстанавливается после COVID-19.

Как рассказал он в интервью информационно-издательскому центру "Знамя правды", коронавирус был обнаружен у его дочери 30 сентября, через день диагноз поставили ему и супруге.

"Поднялась сначала невысокая температура, которая держалась дня два. На третий она подскочила до 40 градусов. Ни на какие медикаменты организм не реагировал. На четвертый день пропали обоняние и вкус. Вызвал скорую помощь. Меня увезли в Заводоуковск, где сделали анализ крови и рентген. Назначили амбулаторное лечение", - говорит Евгений Читаев.

Через пять дней, когда состояние здоровья ухудшилось, он вызвал скорую помощь и его госпитализировали в упоровский моногоспиталь. У мужчины легкие были поражены на 44%. В "красной зоне" он пролежал семь дней. Потом его перевели в "желтую зону", где пролежал еще пять дней.

"Своим быстрым выздоровлением я обязан моему лечащему врачу Валерии Мальцевой, медсестрам и санитаркам, которые делают все, чтобы пациентов поставить на ноги. И им приходится нелегко", - отмечает житель Упоровского района.

Евгений Читаев продолжает находится на больничном. У него еще наблюдаются одышка, слабость, потливость, учащенный пульс.

"Хочу обратиться ко всем, кого еще миновал этот коварный вирус. Соблюдайте все меры предосторожности. Ведь не зря говорят, любую болезнь легче предупредить, чем лечить", - сказал он.