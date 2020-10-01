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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врач рассказала, как распознать симптомы заболевания у детей

Общество, 12:43 28 октября 2020

www.okb2-tmn.ru

При первых признаках недомогания детей родители должны обратиться к врачу, заявила главный специалист отдела департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич.

Она назвала три признака, которые одинаковы у детей и взрослых и на которые нужно обратить внимание – это температура, сопли и кашель.

"Ребенок перестал прыгать и бегать - что мы делаем? Мы меряем температуру. При повышении температуры однозначно надо вызвать доктора. Обязательно обговариваем с ним состояние ребенка. Ведь наряду с коронавирусной инфекцией у детей могут быть другие вирусные инфекции", - сказала Казакевич.

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# дети , Надежда Казакевич

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