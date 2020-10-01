Вакцинацию от гриппа прошли более 30% жителей Тюменской области

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Прививку от гриппа получили 33,3 % жителей Тюменской области - 508 тыс. 909 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2020-2021 г. планируется привить 60 % населения региона.

Увеличение заболеваемости ОРВИ преимущественно за счет взрослого населения отмечено в Тюменской области с 19 по 25 октября. В биопробах от больных выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии.

| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru/ | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru/

По словам эпидемиологов, особенно тяжело грипп переносят дети и пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями. Профилактическая вакцинация является экономически оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость гриппом среди всех возрастных когорт, в том числе, среди трудоспособного населения.

Для профилактики острых респираторных вирусных инфекций нужно регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, увлажнять воздух, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с лицами, болеющими острыми респираторными заболеваниями, при посещении мест скопления людей, медицинских организаций пользоваться защитными масками.

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой, призывают специалисты.

Напомним, в Тюменскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа. Это более 88 тыс. доз для взрослых и почти 45 тыс. - для детей.