Роспотребнадзор: тюменцы привыкли выходить из дома с маской

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Привычка выходить из дома с маской выработалась у тюменцев за время действия в регионе масочного режима, считает ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Регина Михайлова.

Вместе с коллегами она регулярно участвует в рейдах по соблюдению установленного режима в общественном транспорте. Автобусы и маршрутки проверяют несколько бригад в день. Сотрудники управления Роспотребнадзора смотрят, как перевозчики обеспечили водителей и кондукторов масками, перчатками, антисептиками. Представители полиции следят за соблюдением масочного режима пассажирами.

"В целом нарушений немного. Чаще всего маска есть, но ее спускают на подбородок или забывают надеть при входе в автобус", - отметила Регина Михайлова.

Напомним, с 28 октября в России действует всеобщий масочный режим. Маски нужно носить везде, где могут одновременно находиться более 50 человек, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Евгения Шевцова