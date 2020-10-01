Начал действовать всеобщий масочный режим

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Постановление Роспотребнадзора об усилении мер борьбы с коронавирусом вступило в силу 28 октября, в документе всем россиянам предписано носить маски в местах массового пребывания людей.

Таким местом считается территория, где одновременно могут находиться более 50 человек. Также надевать маски необходимо в транспорте, на парковках, в лифтах.

Специалисты, которые занимаются эффективностью профилактики разных видов заболеваний, отмечают, что эта мера эффективная и абсолютно необходимая. Они считают, что при встрече потенциально зараженного человека и здорового, первый предохраняется от заражения, а второй не является источником заражения.

Регионам рекомендовано запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23 до 6 часов. Должна быть усилена дезинфекция на общественном транспорте, такси, магазинах, в общепите, во всех зданиях, где проходят культурные и зрелищные мероприятия и вообще во всех местах массового скопления людей.

Роспотребнадзор обязал регионы проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тыс. населения. В Тюменской области тесты проводят в 19 лабораториях. Охват тестированием составляет 600 проб на 100 тыс. жителей.