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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

135 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Общество, 13:03 27 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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135 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за последние сутки. В России зафиксировали 16 тыс. 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 26,4% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. 320 случаев закончились летальными исходами. За сутки в России полностью выздоровели 12 тыс. 844 человека.

Большинство новых заболевших в Москве - 4 тыс. 312, в Санкт-Петербурге - 721, в Московской области - 496.

В Свердловской области заболели 287 человек, в Югре - 194, на Ямале - 181, в Челябинской области - 138, в Курганской области - 77.

В России выявили 1 млн 547 тыс. 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период произошло 26 тыс. 589 летальных исходов, выздоровели 1 млн 158 тыс. 940 человек.

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# коронавирус

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