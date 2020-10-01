Двое мужчин с COVID-19 умерли в Тюменской области

| Фото: Д. Гришкин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: Д. Гришкин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

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Двое мужчин, 61 и 54 года, скончались от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии в минувшие сутки. Течение болезни 61-летнего пациента осложняло сопутствующее заболевание и отягощенный анамнез, сообщает региональный оперштаб.

За весь период пандемии в области скончались 62 пациента с коронавирусом.

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось за сутки на 135 человек. Всего с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 12 тыс. 830 жителей. За сутки 68 человек выздоровели, за весь период - 8 тыс. 475.

Среди вновь заболевших - шесть детей. 31 пациент подключен к ИВЛ. Под медицинским наблюдением находятся 1 тыс. 844 жителей региона. На перевахтовке - 2 тыс. 68 человек.