Загруженность Упоровского моногоспиталя составляет 80%

| Фото: информационно-издательский центр «Знамя правды» | Фото: информационно-издательский центр «Знамя правды»

Упоровский моногоспиталь развернут на 130 коек. Его загруженность составляет 80-85%. Об этом сообщил главный врач областной больницы № 12 Заводоуковска Николай Сипачёв в интервью информационно-издательскому центру "Знамя правды" Упоровского района.

В моногоспитале находятся пациенты до тех пор, пока им нужна стационарная терапия – не всегда до полного выздоровления, заметил врач. При стабилизации состояния, на фоне улучшения, лечение продолжается амбулаторно. Его длительность в больнице зависит от степени поражения легких, исходного состояния пациента, преморбидного фона: предшествующее и способствующее развитию болезни состояние организма. По словам Сипачёва, если течение заболевания не осложненное, то ориентировочно на седьмые сутки пациенты могут быть выписаны для дальнейшего амбулаторного лечения с режимом самоизоляции.

Госпиталь обслуживает Упоровский, Ялуторовский, Исетский, Омутинский, Юргинский районы, Заводоуковский городской округ и Тюмень при необходимости. Районы обслуживаются вместе с Омутинским госпиталем, уточнил главный врач.

"Госпитализация наших жителей возможна и в другие медицинские учреждения региона, в зависимости от их тяжести состояния. Пациенты, которые проходят лечение в моногоспитале, не все с подтвержденной коронавирусной инфекцией, у многих из них пневмония", - отметил Николай Сипачёв.

Упоровский госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием. Медикаментов достаточно. Медработники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Каждую неделю они сдают тесты на коронавирусную инфекцию.