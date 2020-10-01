Коронавирус может быть активен еще полтора года, заявляют эпидеомиологи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Коронавирус может быть активен еще минимум полтора года. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

По ее словам, в различных странах и регионах будут периодически возникать горячие точки, вызванные COVID-19. Ранее она отмечала, что ситуация с заболеваемостью ковидом в России может обостриться в феврале-марте, а спада показателей следует ожидать только к лету 2021 г.

Пандемия охватила почти все страны, заболели более 42,7 млн человек, свыше 1,1 млн скончались. В России заразились более полутора миллиона человек, около 1,15 млн из них излечились, свыше 26 тыс. умерли.