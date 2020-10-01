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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

О вакцине "ЭпиВакКорона" можно узнать в специальном разделе

Общество, 15:20 26 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Информация о вакцине "ЭпиВакКорона", разработанной Центром вирусологии и биотехнологий "Вектор", имеется в специальном разделе Роспотребнадзора, сообщает ведомство.

В данном разделе можно найти ответы на часто задаваемые вопросы о вакцине. Здес имеется ссылка на инструкцию к вакцине с полным описанием состава препарата, сведения о вакцине "ЭпиВакКорона" из Государственного реестра лекарственных средств. Размещен также материал о видах вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Раздел будет дорабатываться и дополняться по мере поступления новой информации.

www.rospotrebnadzor.ru

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# вакцина , коронавирус

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