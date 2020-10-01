Шестидесятый пациент с COVID-19 скончался в Тюменской области

www.mos.ru, М. Мишин www.mos.ru, М. Мишин

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61-летний мужчина скончался от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Он стал 60-м пациентом, умершим с COVID-19 в Тюменской области с начала пандемии, сообщает региональный оперштаб.

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось за сутки на 141. Всего с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 12 тыс. 695 жителей. За сутки 37 человек выздоровели, за весь период - 8 тыс. 407.

Среди вновь заболевших - восемь детей. 29 пациентов подключены к ИВЛ. Под медицинским наблюдением находятся 1 тыс. 864 жителей региона. На перевахтовке - 2 тыс. 68 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 60 пациентов с коронавирусом.