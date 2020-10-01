Инфекционист рассказал, как выбрать тест на коронавирус

www.mos.ru, Д.Гришкин www.mos.ru, Д.Гришкин

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Проверить себя на коронавирус можно сразу несколькими способами - это мазок ПЦР и тесты, определяющие два разных вида антител. У каждого есть своя функция. Все тесты хорошие, но использовать их нужно строго в определенное время, иначе они теряют смысл. Об этом заявил инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.

"Тесты абсолютно информативные. Все зависит от дня болезни. Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берется мазок, и мы смотрим, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса", – говорит он.

Евгений Тимаков обратил внимание на то, что тест ПЦР делают двумя способами: через носоглотку и ротоглотку. И результаты этих двух тестов могут отличаться. Он уверен, что более достоверный результат дает тест, если мазок берут из ротоглотки и из носоглотки и смешивают их в одной пробирке.

По его словам, тест ПЦР следует делать в первые две недели болезни. После этого нужно уже проверять организм на антитела. Также ПЦР следует сдавать уже после болезни.

"В этом случае ПЦР нужен, чтобы определить, выздоровел ли человек, выделяет ли вирус во внешнюю среду или нет. Если активного выделения вируса нет, то человек является незаразным", – заключил Евгений Тимаков.