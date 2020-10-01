В Тюмени появился полис для реабилитации после COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В тюменских офисах "Росгосстраха" стал доступен полис медицинского страхования "Восстанови здоровье", запущенный компанией в октябре 2020 года.

Это, сообщает пресс-служба "Росгосстраха", первый и единственный на рынке "коробочный" продукт, который позволяет реализовать потребность в реабилитационных мероприятиях, в том числе и после перенесенного COVID-19, инсульта или травмы головы. Причем сделать это можно в лучших российских медицинских центрах с применением новейших технологий и методик восстановления и лечения.

Клиенту, обратившемуся по полису, будет назначена консультация врача, который оценит состояние здоровья пациента, определит, какие восстановительные медицинские процедуры ему нужны и в каких условиях они могут быть оказаны — в стационаре или амбулаторно. Если данных для оценки будет недостаточно, клиенту проведут обследования — тоже в рамках программы покрытия полиса. В особо сложных случаях может быть даже собран врачебный консилиум с привлечением специалистов из федеральных медицинских центров.

"На рынке уже на слуху полисы, гарантирующие денежную выплату при диагностировании коронавируса. Однако продукта, направленного именно на реабилитацию, ни у кого пока нет, — рассказала член правления компании "Росгосстрах" Елена Белоусенко. — Идея продукта появилась неслучайно – опции по реабилитации уже включены в существующие продукты "Росгосстраха" как бонус к страхованию имущества и онкострахованию, они интересны клиентам и пользуются спросом".

Новый продукт "Восстанови здоровье" позволит обеспечить защиту на случай заболевания, которая сегодня нужна каждому человеку, поскольку жить с коронавирусом, по мнению ВОЗ, придется еще очень долго.