Антибиотики не действуют на COVID-19, заявил главный микробиолог Минздрава России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Антибиотики не действуют на коронавирус, их нельзя использовать для профилактики, заявил главный микробиолог Минздрава России Роман Козлов.

Во многих аптечных организациях страны наблюдается повышенный спрос на противомикробные препараты. Граждане, зачастую, закупают их впрок, нередко самостоятельно принимают антибиотики "для профилактики", отмечается на официальном сайте Минздрава РФ.

"Если вы будете использовать антибиотики не по назначению, к сожалению, это может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми, и нам, врачам, будет чрезвычайно сложно заниматься лечением возможных бактериальных осложнений", - отметил Роман Козлов.

Главный микробиолог Минздрава обратился к россиянам с убедительной просьбой - не покупать антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимать их без назначения.

"Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты! Отдельно обращаюсь к коллегам-фармацевтам и провизорам с просьбой не отпускать антибиотики без рецептов нашим пациентам", - подчеркнул эксперт.