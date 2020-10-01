  • 25 октября 202025.10.2020воскресенье
  • USD76,4667
    EUR90,4142
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Антибиотики не действуют на COVID-19, заявил главный микробиолог Минздрава России

Общество, 15:47 25 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Роспотребнадзор проверил соблюдение санитарных правил на 15 тюменских предприятиях

Антибиотики не действуют на коронавирус, их нельзя использовать для профилактики, заявил главный микробиолог Минздрава России Роман Козлов.

Во многих аптечных организациях страны наблюдается повышенный спрос на противомикробные препараты. Граждане, зачастую, закупают их впрок, нередко самостоятельно принимают антибиотики "для профилактики", отмечается на официальном сайте Минздрава РФ.

"Если вы будете использовать антибиотики не по назначению, к сожалению, это может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми, и нам, врачам, будет чрезвычайно сложно заниматься лечением возможных бактериальных осложнений", - отметил Роман Козлов.

Главный микробиолог Минздрава обратился к россиянам с убедительной просьбой - не покупать антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимать их без назначения.

"Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты! Отдельно обращаюсь к коллегам-фармацевтам и провизорам с просьбой не отпускать антибиотики без рецептов нашим пациентам", - подчеркнул эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Минздрав РФ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:06 25.10.2020Тюменских призывников ждут на бесплатных консультациях
18:59 25.10.2020Тоболяков приглашают на бесплатную лекцию о театральном искусстве
17:42 25.10.2020Музей тюменской торговли ищет новые экспонаты
16:47 25.10.2020Ситуация с распространением COVID-19 в Тюменской области - удовлетворительная, считают эксперты