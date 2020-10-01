  • 25 октября 202025.10.2020воскресенье
  • USD76,4667
    EUR90,4142
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

19 жителей Тюменской области вылечили от коронавируса за сутки

Общество, 14:51 25 октября 2020

Фото: www.mos.ru, М. Денисов

19 тюменцев выздоровели от COVID-19 за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Из 139 заболевших за сутки- 8 детей. На ИВЛ находятся 24 пациента из общего количества болеющих. Под наблюдением медиков остаются 1 тыс. 858 человек, на перевахтовке - 2 тыс. 28 человек.

С начала пандемии в Тюменской области выявили 12 тыс. 554 случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в регионе скончались 59 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 8 тыс. 370 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:51 25.10.202019 жителей Тюменской области вылечили от коронавируса за сутки
13:35 25.10.2020Еще 139 тюменцев заболели коронавирусной инфекцией
12:06 25.10.2020ОКБ№2 - в тройке лидеров по числу рентгенэндоваскулярных операций в России
11:59 25.10.2020Тюменцы могут присоединиться к онлайн-фестивалю семейного чтения