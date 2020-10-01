19 жителей Тюменской области вылечили от коронавируса за сутки

Фото: www.mos.ru, М. Денисов Фото: www.mos.ru, М. Денисов

19 тюменцев выздоровели от COVID-19 за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Из 139 заболевших за сутки- 8 детей. На ИВЛ находятся 24 пациента из общего количества болеющих. Под наблюдением медиков остаются 1 тыс. 858 человек, на перевахтовке - 2 тыс. 28 человек.

С начала пандемии в Тюменской области выявили 12 тыс. 554 случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в регионе скончались 59 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 8 тыс. 370 человек.