В Тюменской области выздоровели 56 пациентов с COVID-19
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
56 человек с коронавирусной инфекцией выздоровели в Тюменской области за стуки. За весь период от инфекции излечились 8 тыс. 292 пациента, сообщает региональный оперативный штаб.
В регионе зафиксирован 141 новый случай заболевания, в том числе у девяти детей. Всего с начала пандемии заболели 12 тыс. 275 человек.
На ИВЛ находятся 20 пациентов из общего числа болеющих.
1 тыс. 828 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 68 - на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 56 пациентов с коронавирусом.