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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выздоровели 56 пациентов с COVID-19

Общество, 13:59 23 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

56 человек с коронавирусной инфекцией выздоровели в Тюменской области за стуки. За весь период от инфекции излечились 8 тыс. 292 пациента, сообщает региональный оперативный штаб.

В регионе зафиксирован 141 новый случай заболевания, в том числе у девяти детей. Всего с начала пандемии заболели 12 тыс. 275 человек.

На ИВЛ находятся 20 пациентов из общего числа болеющих.

1 тыс. 828 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 68 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 56 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирусная инфекция

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