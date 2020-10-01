В Тюменской области выздоровели 56 пациентов с COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

56 человек с коронавирусной инфекцией выздоровели в Тюменской области за стуки. За весь период от инфекции излечились 8 тыс. 292 пациента, сообщает региональный оперативный штаб.

В регионе зафиксирован 141 новый случай заболевания, в том числе у девяти детей. Всего с начала пандемии заболели 12 тыс. 275 человек.

На ИВЛ находятся 20 пациентов из общего числа болеющих.

1 тыс. 828 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 68 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 56 пациентов с коронавирусом.