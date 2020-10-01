Женщина с COVID-19 умерла в Тюменской области

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Женщина 50 лет скончалась от острой сердечно-легочной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания. Это 56-я смерть пациента с COVID-19 в регионе, сообщает оперативный штаб.

За минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано 139 новых случаев заболевания, в том числе у шести детей. Всего с начала пандемии заболели 12 тыс. 134 человек.

48 пациентов выздоровели, за весь период - 8 тыс. 236 человек.

На ИВЛ находятся 19 пациентов из общего числа болеющих.

1 тыс. 759 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 68 - на перевахтовке.