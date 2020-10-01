139 человек пополнили статистику по COVID-19 в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Коронавирусную инфекцию еще у 139 человек обнаружили в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлен 15 тыс. 971 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 25,8% случаев заболевшие не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 290 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 тыс. 428 человек.

По числу новых случаев лидируют Москва - 4 тыс. 413 заболевших, Санкт-Петербург - 697 и Московская область - 462.

В Свердловской области - 259 новых пациентов, в Югре - 199, на Ямале - 175, в Челябинской области - 110, в Курганской области - 75.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 463 тыс. 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 тыс. 242 летальных исхода, выздоровели 1 млн 107 тыс. 988 человек.