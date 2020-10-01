Николай Цуканов назвал меры для снижения нагрузки на систему здравоохранения

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Система кол-центров с участием студентов старших курсов медицинских образовательных учреждений станет одной из дополнительных мер, направленных на снижение нагрузки на органы здравоохранения.

Ее главная задача – круглосуточное консультирование граждан с первичными признаками ОРВИ. Работа кол-центров позволит разгрузить систему Скорой помощи в регионах Уральского федерального округа.

Об этом заявил полномочный представитель президента России Николай Цуканов во время рабочей встречи с руководителем управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрием Козловских, сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание Николай Цуканов обратил на вопросы дополнительного обеспечения регионов приборами, измеряющими уровень кислорода в крови, которые могут использовать граждане, проходящие лечение на дому с ежедневными консультациями сотрудников кол-центров. Эта мера позволит снизить нагрузку на использование высокотехнологичного оборудования в медицинских учреждениях регионов.

Соответствующие рекомендации будут направлены аппаратом полпреда в оперативные штабы субъектов Российской Федерации.

Николай Цуканов сообщил, что в Уральском федеральном округе закрыты на карантин: 24 детских сада и 572 отдельные группы, из них по причине коронавирусной инфекции – пять детских садов и 306 групп, по причине ОРВИ – 19 детских садов и 266 групп. Шесть школ и 1 тыс. 528 отдельных классов в школах, из них по причине коронавирусной инфекции – три школы и 1 тыс. 98 классов, по причине ОРВИ – три школы и 430 классов.

Закрытие классов и групп и отдельных образовательных организаций на карантин и перевод на удаленное обучение - один из основных вопросов, вызывающих повышенное внимание в обществе и находящихся на контроле в аппарате полпреда, отметил Николай Цуканов.