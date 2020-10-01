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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области отметили рост случаев COVID-19 среди взрослых

Общество, 18:37 21 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень заболеваемости взрослого населения в Тюменской области в 4 раза выше, чем среди детей, сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на заседании регионального оперативного штаба.

По ее словам, заболеваемость среди людей старше 65 лет составила 282 случая на 100 тыс. населения.

"По данным эпидрасследований, чаще всего люди заражаются при контактах в семьях, общественных местах и транспорте", - отметила Галина Шарухо. Кроме того, за последние 4 недели зарегистрировано 144 случая завоза инфекции в регион.

Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Тюменской области - 9,1 на 100 тыс. населения по данным на 21 октября. Тюменская область занимает 52 место в России по заболеваемости COVID-19.

Начиная с 30 сентября, в Тюменской области ежедневно проводится от 8 до 10 тыс. исследований на коронавирус.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 11 тыс. 995 случаев заболевания.

Евгений Бабенко

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# Галина Шарухо , заболеваемость , коронавирус

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