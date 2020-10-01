В Тюменской области умерли четыре пациента с коронавирусом

| Фото: www.mos.ru, М. Денисов | Фото: www.mos.ru, М. Денисов

Четыре человека, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, умерли в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Это женщина 47 лет - от острой респираторной недостаточности на фоне субтотальной двухсторонней вирусной пневмонии. Женщина 57 лет - от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Мужчина 49 лет - от острой дыхательной недостаточности на фоне двухсторонней тотальной вирусной пневмонии. Мужчина 42 лет - от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

Зафиксировали 138 новых случаев заболевания, в том числе у 19 детей. С начала пандемии заболели 11 тыс. 995 человек.

18 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 1 тыс. 701 человек остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 37 человек находятся на перевахтовке. 43 человека выздоровели, за весь период - 8 тыс. 188 человек.

С начала пандемии в Тюменской области скончались 55 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.