Тюменский врач-пульмонолог рассказал об эффективности фавипиравира

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Об опыте наблюдения за инфицированными коронавирусом, которые принимали фавипиравир, рассказал доцент кафедры госпитальной терапии с курсами эндокринологии и клинической фармакологии Тюменского государственного медицинского университета, врач-пульмонолог Александр Пушников.

Как пояснили в ТюмГМУ, он был одним из первых, кто в составе мультипрофильной бригады вуза отправился на Ямал и работал в отделении анестезиологии и реаниматологии моноинфекционного госпиталя в Новом Уренгое. Сейчас Александр Пушников — снова на передовой. Он возглавил работу очередной выездной бригады, отправившейся на Ямал помогать коллегам в борьбе с COVID-19.

Медик напомнил, что фавипиравир введен в перечень препаратов для лечения вирусных инфекций, в том числе и для коронавируса.

"Препарат действительно эффективен. Мой опыт не очень большой, это 16 человек, но у всех у них действительно наблюдалось выздоровление. Отмечу, что и в инструкции к препарату прописано, что исследования, проводившиеся на предыдущих этапах, до того, как лекарство появилось в стационарах и аптеках, охватывали не больше ста пациентов", - сообщил Александр Пушников.