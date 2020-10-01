В Тюменской области заболеваемость COVID-19 выросла в два раза

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Средний показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Тюменской области - 800 на 100 тыс. населения, суточный - 9 на 100 тыс. населения, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"Мы видим рост по основным критериям. Коэффициент распространения - чуть больше единицы. Свободный коечный фонд - 14,5 %. За четыре недели заболеваемость увеличилась в два раза, по сравнению с предыдущим периодом", - отметила она.

Взрослые в четыре раза чаще заражаются коронавирусом, чем дети. Есть рост заболеваемости среди людей 65 лет и старше.

За 42 неделю пандемии пациенты с COVID-19 выявлены в 17 муниципалитетах. По заболеваемости лидирует Тюмень (82 %), на втором месте – Тюменский район, на третьем – Исетский. Чаще всего инфицирование происходит в семьях (40%), в общественных местах (24%), офисах и банках (15%).

С начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 12 тыс. 134 случая COVID-19. Вирусы гриппа в регионе не циркулируют.