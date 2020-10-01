Моногоспиталь на 100 мест открывается в Ишиме

Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Дополнительный филиал моноинфекционного госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 на 100 мест открывается в Ишиме. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По словам главного врача Областной больницы № 4 Вячеслава Афанасьева, за последние две недели в Ишиме наблюдается прирост пациентов с пневмониями и коронавирусной инфекцией, которые требуют госпитализации.

"Учитывая заполненность инфекционного госпиталя, мы приняли решение освободить отдельно стоящий корпус учреждения и развернуть там койки для лечения больных с пневмониями и COVID-19, - комментирует изменения главврач. - На сегодня в моногоспитале лечится 90 человек. Все пациенты средней и тяжелой степени тяжести, есть пациенты, которые находятся в отделении реанимации".

Детское отделение областной больницы № 4 г. Ишима переехало в терапевтическое отделение на ул. Пономарева, 26. Такое решение принято руководством учреждения с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации.

Больным, которые переведены из корпуса в связи организацией моногоспиталя, будет оказана помощь в полном объеме. Площади основного стационара позволяют это сделать без ущерба для пациентов. "Мы просим население с пониманием отнестись к реорганизации, это временные решения", – сообщили в депздраве региона.