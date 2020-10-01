140 случаев COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Еще 140 человек заболели коронавирусной инфекцией в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлен 16 тыс. 521 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 25,8% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 тыс. 567 человек.

В Москве 4 тыс. 453 заболевших, в Санкт-Петербурге - 713, в Московской области - 480.

В Свердловской области болезнь выявили у 273 пациентов, в Югре - у 191, на Ямале - у 178, в Челябинской области - у 129, в Курганской области - у 78.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 497 тыс. 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 тыс. 821 летальный исход, выздоровел 1 млн 130 тыс. 818 человек.