Трое пациентов с COVID-19 cкончались в Тюменской области

| Фото: www.mos.ru, М. Мишин | Фото: www.mos.ru, М. Мишин

Трое пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Это женщина 46 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне тотальной двухсторонней вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Мужчина 50 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней тотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Мужчина 56 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двухсторонней тотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 140 новых случаев заболевания, в том числе у девяти детей. Всего с начала пандемии - 12 тыс. 415 случаев.

На ИВЛ находятся 25 пациентов из общего числа болеющих.

1 тыс. 837 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 68 - на перевахтовке.

59 человек выздоровели, за весь период - 8 тыс. 351.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 59 пациентов с коронавирусом.