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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще 139 тюменцев заболели коронавирусной инфекцией

Общество, 13:35 25 октября 2020

139 случаев новой коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за последние сутки. Всего в России зарегистрировали 16 тыс 710 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

При этом 26,7% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 229 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 704 человека.

В Москве выявили 4 тыс. 455 случаев заболевания, в Санкт-Петербург - 709.

Всего на сегодняшний день в России выявили 1 млн 513 тыс. 877 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 26 тыс. 59 летальных исходов, выздоровели 1 млн 138 тыс. 522 человека.

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# коронавирус

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