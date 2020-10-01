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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор проверил соблюдение санитарных правил на 15 тюменских предприятиях

Общество, 16:14 25 октября 2020

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Пятнадцать предприятий строительства, торговли, общественного питания и сферы услуг проверили специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области в период 17 по 19 октября на предмет соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил для предупреждения распространения COVID-19.

На объектах строительных компаний не было выявлено ни одного нарушения, сообщается на официальном сайте ведомства

Ряд предприятий торговли получили предупреждения за отсутствие запаса дезинфицирующих средств и рециркуляторов и другие нарушения. Деятельность некоторых магазинов и заведений общепита, где были выявлены грубые нарушения, приостановлена на срок от 15 до 40 суток. Проверки соблюдения противоэпидемических мер и правил санитарной безопасности продолжатся.

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