Роспотребнадзор проверил соблюдение санитарных правил на 15 тюменских предприятиях
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Пятнадцать предприятий строительства, торговли, общественного питания и сферы услуг проверили специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области в период 17 по 19 октября на предмет соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил для предупреждения распространения COVID-19.
На объектах строительных компаний не было выявлено ни одного нарушения, сообщается на официальном сайте ведомства
Ряд предприятий торговли получили предупреждения за отсутствие запаса дезинфицирующих средств и рециркуляторов и другие нарушения. Деятельность некоторых магазинов и заведений общепита, где были выявлены грубые нарушения, приостановлена на срок от 15 до 40 суток. Проверки соблюдения противоэпидемических мер и правил санитарной безопасности продолжатся.