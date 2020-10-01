Ситуация с распространением COVID-19 в Тюменской области - удовлетворительная, считают эксперты

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Ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в Тюменской области специалисты оценивают, как удовлетворительную. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, что карта регионов России по распространенности COVID-19 создана на основе официальной статистики. Субъекты разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения 0.9-1 (стабильные), "светло-желтые" — 1-1,1 (удовлетворительные), "светло-красные" - 1,1-1,2 (неудовлетворительные); "темно-красные" — 1,2-1,4 (тяжелые).

Усиление динамики заболеваемости COVID-19 отмечается во всех регионах России, в "зеленой" зоне, означающей затухание эпидемии, не осталось ни одного региона, а в восьми ситуацию можно оценить как тяжелую.

"В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября. Пришлось ввести новый цвет на карте "темно-красный". Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего. В эту категорию попали: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Псковская область, Ненецкий автономный округ", - пояснил эксперт.

В "светло-красную" зону попали Оренбургская область, Белгородская область, Томская область, Ивановская область, Кировская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Пермский край, Республика Хакасия, Вологодская область, Сахалинская область, Амурская область, Алтайский край, Приморский край, Владимирская область, Липецкая область, Забайкальский край, Астраханская область, Красноярский край, Санкт-Петербург, Ярославская область, Пензенская область, Хабаровский край, Чувашия, Костромская область, Башкортостан, Камчатский край, Брянская область, Карелия, Тульская область, Адыгея, Тыва.

Удовлетворительной с распространением COVID-19 можно назвать ситуацию в Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе, Архангельской и Кемеровской областях, Еврейской автономной области, Калмыкии, Дагестане, Магаданской области, Подмосковье, Мордовии, Челябинской, Ростовской, Рязанской областях, Ставрополье, Калужской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Калининградской, Новгородской, Саратовской областях, Москве, Мурманской, Орловской, Курганской, Иркутской, Воронежской, Смоленской, Нижегородской областях, Северной Осетии - Алании, Тамбовской, Курской, Тверской областях, Крыму, Свердловской области, Кабардино-Балкарии, Омской и Тюменской областях, Коми и Якутии.