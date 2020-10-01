Эксперт оценил вероятность заразиться COVID-19 в самолете

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Риск заразиться коронавирусом в салоне самолета во время перелета минимален, заявил генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в эфире телеканала "Россия 1".

"С начала пандемии мировая авиация перевезла 1 млрд 200 млн пассажиров и только 44 случая заражения COVID-19 пассажирами. То есть на каждые 27 млн человек заражался всего один.В самолете заразиться практически невозможно", - считает он.

Как поясняют эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), вирус передается крайне редко, так как пассажиры сидят лицом вперед и не вдыхают выдыхаемый соседями воздух. Кроме этого барьером являются высокие спинки кресел. При этом воздух в салоне очищается воздушными фильтрами.