В Ялуторовске открыли моногоспиталь для лечения пациентов с COVID-19

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Моногоспиталь открыт на базе ялуторовского санатория "Светлый" 26 октября. Здесь смогут получить стационарную помощь 100 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

В Тюменской области работают 16 стационаров для больных COVID-19 с тяжелыми формами пневмонии, развернуто более 3 тыс. коек. Лечение проводят на основании рекомендаций Минздрава России.

Пациентов направляют на госпитализацию в стационары только по решению врача. Всех заболевших к месту лечения доставляют медицинские работники.

В "Областной инфекционной клинической больнице" создано 185 коек, в Областной клинической больнице №1 - 630, в "Госпитале для ветеранов войн" - 130, в "Градостроителе" - 350, в Областной больнице №3 (Тобольск) - 88, в Областной больнице №4 (Ишим) - 190, в перинатальном центре - 93, в Упоровской районной больнице - 130, в Омутинской - 100, в лечебно-реабилитационном центре "Верхний Бор" - 160, в областном наркологическом диспансере - 360, в Тюменской больнице ЗСМЦ ФМБА России - 140, в центре "Родник" - 250, в ялуторовском санаторий-профилакторий "Светлый" - 100, в Областной больнице №15 - 30, в Боровской участковой больнице создано 90 коек для лечения пациентов с диагнозом "пневмония" нековидной этиологии.