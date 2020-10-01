В физматшколе Тюменской области соблюдают все меры профилактики COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Случаев заболевания коронавирусом среди учеников Физико-математической школы Тюменской области с начала учёбы не зарегистрировано. Об этом рассказала директор школы Наталья Фомичева.

Она уверена, что благополучная обстановка, сложившаяся в учебном заведении, связана с серьезной работой по здоровьесбережению воспитанников. С начала сентября на территории школы был введен масочный режим, в местах общего скопления и в учебных классах дети и преподаватели в обязательном порядке носят маски. Дважды в день всем замеряют температуру, а при входе в школу дежурит медработник, который оценивает общее состояние детей, особое внимание уделяя вернувшимся с больничного.

"Отчасти потому, что мы серьезно к этому относимся, заболевших COVID-19 среди учеников у нас не выявлено. Среди учителей были ситуации, но это то, что мы принесли с лета, заболевших непосредственно в стенах школы у нас нет. Много внимания уделяем проветриванию, ионизации воздуха, обработке ручек и санитарных комнат особым дезраствором. В каждой рекреации и классном помещении есть специальные аппараты для ионизации воздуха, конкретные люди на уроках и переменах отвечают за проветривание. Если серьезно относиться к таким вроде бы простым вещам, они хорошо работают", - подчеркнула Наталья Фомичева. Она пожелала всем жителям области беречь себя и быть здоровыми.

Дарья Казакова