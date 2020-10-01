Горячая линия по COVID-19 в Тюменской области приняла 4 тысячи звонков за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4 тыс. звонков поступило за неделю на горячую линию Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции (8-800-302-26-70), объединенную с единой горячей линией по вопросам новой коронавирусной инфекции. Режим работы горячей линии- ежедневно, с 8 до 22 часов.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области, более половины вопросов по тематикам новой коронавирусной инфекции касаются информации о мерах профилактики, условиях соблюдения изоляции, группах риска. В связи с началом авиасообщения и заменой установленных требований по обязательной изоляции на ПЦР-тест, операторы предоставляют информацию гражданам о порядке прохождения тестирования. Операторами предоставляется информация по вопросам получения постановлений об изоляции, результатов тестирования, региональных ограничительных мерах.

В случае, если поднимаемые вопросы не относятся к деятельности управления, операторы предоставляют краткую консультацию и имеющуюся в наличии контактную информацию для обращения по компетенции: по вопросам оформления листков нетрудоспособности по коронавирусной инфекции, отсутствии масок и медикаментов, мер социальной поддержки, осуществления образовательной деятельности, оказания медицинской помощи. При обращении на горячую линию рекомендуется следовать указаниям автоинформатора.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области обращает внимание потребителей на то, что формат горячей линии не позволяет организовать рассмотрение обращения, принятие мер в пределах компетенции управления, в связи с необходимостью оценки документов, претензии потребителя, возможности обращения в суд в интересах потребителя.

Прием обращений граждан в электронном виде осуществляется на официальном сайте управления. Для этого нужно заполнить форму "Отправить обращение". Обращения граждан рассматриваются в установленном законе порядке. Письма, содержащие тексты большей длины или вложения большого объема, следует направлять обычным почтовым отправлением в адрес управления: 625026, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 45А