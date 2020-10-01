Тюменцам напомнили о видах исследования на коронавиурс

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Массовое тестирование населения на коронавирусную инфекцию позволяет выявить как заболевших на ранней стадии, так и бессимптомных носителей. В настоящее время существует несколько видов исследований, у каждого из которых свои цели и назначения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Все исследования можно разделить на две большие группы. Прямые методы позволяют обнаружить возбудителя. К ним относятся молекулярная диагностика и анализ на вирусные антигены.

Молекулярная диагностика - обнаружение РНК вируса

Этот тест предназначен для диагностики активной коронавирусной инфекции. Для этого берется мазок из носа и ротоглотки и методом ПЦР выявляется наличие или отсутствие генетического материала вируса в биологическом материале человека. Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через 10 дней.

Применяемые сегодня тест-системы отличаются высокой точностью. Однако возможны и отрицательные ответы. Причины могут быть следующие: малое количество вируса в биоматериале, поздние стадии заболевания, когда вирус уже "спустился" в легкие из верхних дыхательных путей, человеческий фактор.

Анализ на вирусные антигены

Это еще один тест для диагностики коронавирусной инфекции. Отсутствие вирусных антигенов означает и отсутствие у человека инфекции. Но, как и во всех остальных тестах, результат актуален лишь на момент сдачи анализа и не гарантирует, что человек не мог заразиться позже, уже после проведения исследования.

Вторая группа исследований – это непрямые методы, которые позволяют обнаружить антитела против коронавируса. К ним относятся анализы на антитела.

Анализ на антитела (IgM и IgG)

Для этого исследования используется капиллярная или венозная кровь. IgM и IgG – это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом. IgM вырабатываются в самом начале заболевания, IgG появляются, когда человек преодолел инфекцию. Принято считать, что их наличие говорит о перенесенном заболевании и о формирующемся иммунитете. Тест на антитела класса IgG позволяет оценить коллективный иммунитет населения к COVID-19.