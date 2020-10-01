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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Казакевич рассказала о динамике заболеваемости COVID-19 у детей в Тюменской области

Общество, 11:16 28 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области с начала пандемии коронавируса зарегистрировано менее тысячи случаев заболевания детей, сообщила главный специалист отдела департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич.

"Нас это, конечно радует, потому что дети болеют на самом деле реже, болеют значительно легче, но тем ни менее они болеют", - пояснила она.

На сегодняшний день два ребенка находятся в стационаре. Их состояние средней тяжести.

Надежда Казакевич отметила, что дети переносят коронавирусную инфекцию не сравнимо легче, чем взрослые. Как правило, это бессимптомное или легкое течение болезни. "Характерно стандартное отсутствие обоняния и изменения вкуса. Жизнедеятельность не меняется, температура повышается", - сказала она.

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# дети , коронавирус , Надежда Казакевич

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