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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Порядок получения больничного листа при вызове врача на дом разъяснили тюменцам

Общество, 11:27 28 октября 2020

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С первого дня обращения за помощью открывают для пациентов больничный лист врачи, об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Как поясняют специалисты, если человек заболел и сразу обратился в неотложную помощь и вызов врача зафиксирован, то он получит больничный лист. Если при осмотре медик выявит признаки нетрудоспособности, то откроет больничный лист с момента обращения в медорганизацию. Выдает такой листок врачебная комиссия.

Контактным лицам, которые проживают вместе с больным коронавирусом, лист нетрудоспособности также открывает врач, когда работает в этом очаге.

Контактные лица из трудовых или других организованных коллективов получат больничные, если они указаны в перечне контактных лиц в этих очагах, составленном сотрудниками Роспотребнадзора.

Контактными не считаются те, у кого нет документального подтверждения непосредственного общения с инфицированным, а значит, больничный им не положен.

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# больничный лист , здравоохранение

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