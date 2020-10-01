137 случаев COVID-19 подтвердили в регионе за сутки

| Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

137 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за последние сутки. В России зафиксировали 16 тыс. 202 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 25,4% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. 346 случаев закончились летальными исходами. За сутки в России полностью выздоровели 12 тыс. 361 человек.

Большинство новых заболевших в Москве - 3 тыс. 670, в Санкт-Петербурге - 727, в Московской области - 505.

В Свердловской области заболел 291 человек, в Югре - 199, на Ямале - 183, в Челябинской области - 145, в Курганской области - 78.

В России выявили 1 млн 563 тыс. 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период произошло 26 тыс. 935 летальных исходов, выздоровел 1 млн 171 тыс. 301 человек.