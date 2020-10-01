Степанова: ношение маски в два раза снижает риск заражения COVID-19

| Фото: АСИ | Фото: АСИ

Ношение маски в два раза снижает риск заражения любым вирусом, в том числе коронавирусом. Это доказанный факт, сказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Степанова.

Она уточнила, что не имеет значения, какие это будут маски – медицинские или многоразовые. Главное, правильно их использовать.

Одноразовые маски нужно обязательно менять, а многоразовые должны проходить обязательную обработку каждый раз. "И еще надо правильно носить маску, обязательно закрывая и нос и рот", - подчеркнула Ксения Степанова.