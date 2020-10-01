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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Степанова: ношение маски в два раза снижает риск заражения COVID-19

Общество, 14:01 29 октября 2020

АСИ | Фото: АСИ

Ношение маски в два раза снижает риск заражения любым вирусом, в том числе коронавирусом. Это доказанный факт, сказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Степанова.

Она уточнила, что не имеет значения, какие это будут маски – медицинские или многоразовые. Главное, правильно их использовать.

Одноразовые маски нужно обязательно менять, а многоразовые должны проходить обязательную обработку каждый раз. "И еще надо правильно носить маску, обязательно закрывая и нос и рот", - подчеркнула Ксения Степанова.

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# коронавирус , Ксения Степанова , маски

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