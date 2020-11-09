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Два пешехода погибли на дорогах Тюменской области

Происшествия, 11:07 09 ноября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Два пешехода погибли на дорогах Тюменской области 8 ноября.

В 18 часов 8 минут в районе дома № 81 на ул. Ишимская в Ялуторовске водитель Renault Duster сбил женщину 70 лет. "Она переходила дорогу в месте, где нет пешеходного перехода. Женщина скончалась при транспортировке в больницу", – сообщили в областном управлении ГИБДД.

В 23 часа 5 минут на подъезде к Ишиму водитель автомобиля MAN с полуприцепом, ехавший в сторону Кургана, сбил мужчину.

"Пешеход переходил проезжую часть там, где нет пешеходного перехода. Он скончался на месте. Личность и обстоятельства аварии устанавливаются", — уточнили в ГИБДД.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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