Два пешехода погибли на дорогах Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Два пешехода погибли на дорогах Тюменской области 8 ноября.

В 18 часов 8 минут в районе дома № 81 на ул. Ишимская в Ялуторовске водитель Renault Duster сбил женщину 70 лет. "Она переходила дорогу в месте, где нет пешеходного перехода. Женщина скончалась при транспортировке в больницу", – сообщили в областном управлении ГИБДД.

В 23 часа 5 минут на подъезде к Ишиму водитель автомобиля MAN с полуприцепом, ехавший в сторону Кургана, сбил мужчину.

"Пешеход переходил проезжую часть там, где нет пешеходного перехода. Он скончался на месте. Личность и обстоятельства аварии устанавливаются", — уточнили в ГИБДД.

Инна Пахомова