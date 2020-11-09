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Организаторов лучших дворовых площадок отметили в Аромашевском районе

Общество, 19:00 09 ноября 2020

Фото из группы Аромашевского района во Вконтакте

Итоги районного конкурса на лучшую организацию дворовой площадки по месту жительства подвели в Аромашевском районе.

Лучшими в 2020 году признаны инструкторы по спорту детско-юношеской спортивной школы "Фортуна" Марина Новикова, Нина Беженцева, Екатерина Александрова, Павел Ишимцев, Николай Ермолаев и Екатерина Хохлова. Они набрали больше всех баллов в рейтинге показателей и получили подарочные сертификаты.

Как пояснили в администрации Аромашевского района, такое состязание проходит каждый год. Всего летом 2020 года в районе действовало 13 дворовых площадок, на них отдохнули более 700 детей. По итогам лета именно дворовые площадки стали самой массовой и востребованной формой организации досуга детей в вечернее время.

Евгения Шевцова

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