Пантелеев рассказал, почему Тюменская область претендует на звание термальной столицы России

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

О том, почему Тюменская область претендует на звание термальной столицы России и насколько эти притязания обоснованны, рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Комментируя итоги визита в регион главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая высоко оценила рекреационный потенциал территории, замгубернатора подчеркнул, что проведена большая аналитическая работа. Это было необходимо, чтобы понять, может ли Тюменская область заявляться на такой высокий статус. Промониторив российские и европейские курорты, эксперты пришли к выводу, что у региона есть несколько сильных преимуществ.

Во-первых, регион собрал в себе весь комплекс направлений термального оздоровления и отдыха, который чаще так или иначе представлен чем-то одним, либо теплыми или горячими источниками, либо питьевой минеральной водой, либо целебными грязями. То, что все это на равнинной территории, а не в горах или областях вулканической деятельности - настоящий феномен, и причина ему - море, которое миллионы лет назад при тектонических сдвигах оказалось замкнутым, законсервированным внутри.

Помимо того, что в одном месте можно получить все виды бальнеологического оздоровления, Тюмень выигрывает своей доступностью и транспортной инфраструктурой. Можно быстро, комфортно и недорого добраться от вокзала и аэропорта до горячих источников, тогда как до многих российских курортов по прибытии в регион нужно еще продолжительное время ехать. Условия размещения в Тюменской области также комфортные. Если сравнивать с заграничными термами - преимущество Тюмени в ее ценовой доступности, а перелет из Москвы займет всего около двух часов. В части инфраструктуры, конечно, на контрасте с Европой мы где-то можем немного проигрывать, отметил Андрей Пантелеев, однако работа с новыми инвесторами уже идет.

Замгубернатора пояснил, что во время визита Зарина Догузова вместе с губернатором Александром Моором встречалась с инвестиционным блоком правительства региона и непосредственно инвесторами. В частности, обсуждались три новых проекта, один из которых начнут реализовывать уже в 2021 году, по второму закончат разрабатывать проектную документацию, а по третьему начнут ее готовить. Все они будут в новом исполнении, с качественной инфраструктурой и четким позиционированием - две, три или четыре звезды. Также прорабатывается еще ряд проектов, которые в перспективе могут стать частью рекреационного кластера.

"Например, помимо зон отдыха, которые активно посещаются, в планах - развитие реабилитационного направления на базе термальных и грязевых месторождений. Это и один из этапов в поддержку развития медицинского туризма, у нас для этого есть все предпосылки. Медицинский город ежедневно обслуживает до семи тысяч человек, оттуда сформируется потребность в реабилитации. Мы рассматриваем проекты по всей области, не только Тюмень, Тобольск и Тюменский район. Например, один из инвесторов планирует развитие локаций сразу в нескольких муниципальных районах", - сообщил Андрей Пантелеев.

Помимо минеральных источников, глава Ростуризма обсуждала с главой регионального правительства историко-культурное наследие Тюменской области. Обговорили связку Верхнего посада, где работы по реконструкции сделаны, с Нижним посадом, где они начались.

"Мы начали реконструировать Базарную площадь, но там еще много есть объектов, которые надо восстанавливать, и часть из них - федеральная. Это как раз и обсуждали - как вместе региону и федерации синхронизироваться и восстановить исторический центр Нижнего посада Тобольска. Сейчас в нацпроекте "Жилье и городская среда" прорабатывается один из проектов, который так и называется - "Восстановление исторических центров городов". Возможно, мы с Тобольском туда будем заявляться", - подчеркнул замгубернатора.

По его мнению, когда Ростуризм расставляет акценты на территории федерации о том, кто как позиционирует субъект и с чем он будет ассоциироваться, это дает понимание и самой отрасли региона, куда она движется, и жителям страны. Он выразил уверенность, что в скором времени начнется мощная совместная рекламная кампания региона и бизнеса и с помощью Ростуризма именно в продвижении Тюменской области как термальной столицы.

"Для многих россиян это до сих пор неизвестная история, что у нас есть горячие источники. Тема термальных вод однозначно вызывает интерес у любого человека, желание съездить и посмотреть. Уверен, что с точки зрения позиционирования региона термы - это мощный локомотив, который поможет нам и в этом туристическом направлении тоже развиться", - подытожил Андрей Пантелеев.

Дарья Казакова