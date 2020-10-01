Сторителлинг от Пантелеева, или Почему возле Тюмени находят зубы акул

| Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Без музеев, фактов и науки, сохранившихся интересных историй нельзя было бы реализовать идею "В Сибирь по своей воле". Такое мнение выразил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на открытии I Тюменского музейного форума 22 октября.

По его словам, музеи, история, современность, молодежь и туризм тонко переплетаются. "Люди начали понимать поступки с точки зрения поступков сибиряка. Когда мы донесли архитектуру области до населения, они стали нести это во внешний мир. И во внешнем мире получилось с точки зрения туризма продать идею "В Сибирь по своей воле". Сегодня можно только правдой и фактами доказывать определенные вещи, а вокруг наращивать сторителлинг", — сказал Пантелеев.

Он подчеркнул, что научная музейная работа имеет важную составляющую на стыке с современными подходами продвижения и реализации региональных проектов. Пантелеев привел пример с минеральными водами. "Многие знают, что на юге Тюменской области, в западной ее части, распространены зеленые минеральные воды. Мы слышали историю о том, что стоим на большой минеральной чаше, но почему так произошло, никто никогда не задумывался. Начали изучать. Благодаря науке выяснилось, что на нашей территории сто миллионов лет назад находилось море. К слову, у нас до сих пор в 40 км от Тюмени находят зубы акул, окаменелости, ракушки. В итоге выяснилась, что эта минеральная чаша — это то море, которое при тектонических сдвигах оказалось замкнутым, законсервированным внутри. Стало ясно, почему наша минеральная вода соленая. Мы открыли в Сибири некое 14-е море. Такие проекты сразу привлекают внимание молодежи, федеральных структур, заинтересовывают всех", — добавил он.

I Тюменский музейный форум проходит 22-23 октября. Он объединит научно-практические конференции тюменского музейно-просветительского объединения "Словцовские чтения" и "Ремезовские чтения". Тема форума - "Музей, как фактор культурного пространства". Мероприятие приурочено к 150-летию основания Тобольского музея, преемником которого является Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник. Виртуальными гостями события могут стать все желающие. Послушать выступления участников можно, подключившись к конференции в программе Zoom с любого доступного гаджета. Идентификатор конференции: 313 164 5394. Код доступа: 2020.

С подробной программой форума можно ознакомиться здесь.

Инна Пахомова