Все желающие присоединятся к Тюменскому музейному форуму онлайн

| Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Стать гостями I Тюменского музейного форума, который пройдет 22-23 октября, смогут все желающие. К конференции можно будет подключиться в программе Zoom с любого доступного гаджета, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

I Тюменский музейный форум объединит два крупных события: научно-практические конференции Тюменского музейно-просветительского объединения "Словцовские чтения" и "Ремезовские чтения".

"Значимое событие в культурной жизни нашего региона проходит под общей темой "Музей как фактор культурного пространства", приурочено к 150-летию основания Тобольского музея, преемником которого является Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и впервые состоится в формате онлайн", — рассказали организаторы.

Миссия форума – собрать под своей эгидой профессионалов музейного дела, признанных теоретиков и практиков, молодых сотрудников и всех, кто заинтересован в развитии культуры, науки и образования.

По этой ссылке зрители смогут посмотреть торжественное открытие и пленарное заседание, которые начались 22 октября в 11 часов. Идентификатор конференции: 995 5028 0994. Код доступа: 2020.

С подробной программой форума можно ознакомиться здесь.