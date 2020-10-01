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Все желающие присоединятся к Тюменскому музейному форуму онлайн

Общество, 11:19 22 октября 2020

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Стать гостями I Тюменского музейного форума, который пройдет 22-23 октября, смогут все желающие. К конференции можно будет подключиться в программе Zoom с любого доступного гаджета, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

I Тюменский музейный форум объединит два крупных события: научно-практические конференции Тюменского музейно-просветительского объединения "Словцовские чтения" и "Ремезовские чтения".

"Значимое событие в культурной жизни нашего региона проходит под общей темой "Музей как фактор культурного пространства", приурочено к 150-летию основания Тобольского музея, преемником которого является Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и впервые состоится в формате онлайн", — рассказали организаторы.

Миссия форума – собрать под своей эгидой профессионалов музейного дела, признанных теоретиков и практиков, молодых сотрудников и всех, кто заинтересован в развитии культуры, науки и образования.

По этой ссылке зрители смогут посмотреть торжественное открытие и пленарное заседание, которые начались 22 октября в 11 часов. Идентификатор конференции: 995 5028 0994. Код доступа: 2020.

С подробной программой форума можно ознакомиться здесь.

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# конференция , музеи , форум

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