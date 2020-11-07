Глава Ростуризма: Тюмень может стать фишкой нового турсезона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В России впервые официально отрыли термальный сезон. Инициатором выступила Тюменская область, чьи горячие минеральные источники пользуются повышенным спросом у туристов и местных жителей. В честь этого события глава Ростуризма Зарина Догузова вручила губернатору Александру Моору знак "Тюмень — столица термальных вод".

"Тюмень сильно удивляет. В двух часах лета от Москвы не ожидаешь увидеть настоящие горячие целебные термы. Регион однозначно может претендовать на роль фишки этого зимнего сезона и на роль новой точки на туристической карте нашей страны, в которой невероятным и неожиданным образом совмещаются оздоровительный отдых, термы и богатое культурно-историческое многовековое наследие, которое здесь так бережно хранят", - поделилась впечатлениями она.

У Тюменской области большой туристический потенциал, она может стать новой точкой притяжения для всех любителей путешествий, уверена Зарина Догузова. Географическая близость к Центральной России, удобное расположение в Уральском федеральном округе, термальные источники и многовековое культурно-историческое наследие позволяют формировать тюменцам уникальные туристические предложения, считает глава Ростуризма.

Церемония открытия термального сезона станет ежегодной и уже в ближайшем будущем может трансформироваться в фестиваль, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Идея открывать термальные сезоны в Сибири для большинства россиян неожиданна, этим и удивляет. Саму церемонию нужно сделать привлекательной для туристов и использовать для того, чтобы показать все многообразие области и туристические возможности. В будущем это будет один или несколько дней, возможно - целый фестиваль на всех источниках одновременно. Постараемся сделать так, чтобы Тюмень ассоциировалась не только с нефтью и газом, но и с горячими источниками, стала российским термальным курортом", - подчеркнул губернатор.

Татьяна Тихонова