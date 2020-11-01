Мошенники обманули тоболячку при покупке коляски

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Тоболячка перевела деньги мошенникам, думая, что покупает коляску. По условиям сделки, девушке необходимо было перевести сначала полную оплату - 6 тыс. 900 рублей, сообщает Тобольский отдел МВД России.

Сотрудники полиции установили, что потерпевшая решила приобрести коляску для двойни в интернет-магазине в социальной сети. Выполнив условие сделки, тоболячка перевела деньги. После этого продавец перестал выходить на связь и заблокировал ее в группе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".