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Мошенники обманули тоболячку при покупке коляски

Происшествия, 11:38 10 ноября 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Тоболячка перевела деньги мошенникам, думая, что покупает коляску. По условиям сделки, девушке необходимо было перевести сначала полную оплату - 6 тыс. 900 рублей, сообщает Тобольский отдел МВД России.

Сотрудники полиции установили, что потерпевшая решила приобрести коляску для двойни в интернет-магазине в социальной сети. Выполнив условие сделки, тоболячка перевела деньги. После этого продавец перестал выходить на связь и заблокировал ее в группе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенничество , уголовное дело

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