Тобольск начнут украшать к Новому году 15 ноября
Оформлять Тобольск в новогоднем стиле начнут с 15 ноября, сообщает городской департамент по культуре и туризму.
"В новогодние праздники в Тобольск придет "Ветер перемен", который принесет с собой "Летучий корабль". Персонажи сказки Иванушка и Забава, спасаясь от жадного Полкана, попадут в сибирский город. А коренные тоболяки, Конек-горбунок с Жар-птицей помогут им в этом", - говорят специалисты департамента о концепции брендбука Нового года.
В тобольске пройдут конкурсы "На лучшее новогоднее оформление" для предприятий и предпринимателей и на "Снежную фигуру" - для активных жителей.
Разработан план мероприятий для обновленной Базарной площади. Там появится дерево желаний, где каждый тоболяк сможет написать свою мечту, а ветер перемен подхватит ее и унесет для исполнения.
Оформление города к праздникам будет завершено к 1 декабря.