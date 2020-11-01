Тобольск начнут украшать к Новому году 15 ноября

| Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска

Оформлять Тобольск в новогоднем стиле начнут с 15 ноября, сообщает городской департамент по культуре и туризму.

"В новогодние праздники в Тобольск придет "Ветер перемен", который принесет с собой "Летучий корабль". Персонажи сказки Иванушка и Забава, спасаясь от жадного Полкана, попадут в сибирский город. А коренные тоболяки, Конек-горбунок с Жар-птицей помогут им в этом", - говорят специалисты департамента о концепции брендбука Нового года.

В тобольске пройдут конкурсы "На лучшее новогоднее оформление" для предприятий и предпринимателей и на "Снежную фигуру" - для активных жителей.

Разработан план мероприятий для обновленной Базарной площади. Там появится дерево желаний, где каждый тоболяк сможет написать свою мечту, а ветер перемен подхватит ее и унесет для исполнения.

Оформление города к праздникам будет завершено к 1 декабря.