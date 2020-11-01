  • 12 ноября 202012.11.2020четверг
  • USD76,2075
    EUR90,0468
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Школьники и студенты посоревнуются в интеллектуальных играх

Общество, 09:28 12 ноября 2020

Интеллектуальное движение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области во ВКонтакте

Второй этап лиги Тюменской области по интеллектуальным играм среди школьных и студенческих команд состоится 15 ноября. Как сообщают организаторы, вопросы рассчитаны на участие новых команд.

Игры пройдут в Конторе пароходства (ул. 25-го Октября, 23а). Можно играть даже если не участвовал в первом этапе. Студенческие команды сыграют в 11 часов. Школьные команды играют в 14 часов. Обе игры пройдут в большом зале.

Организаторы напоминают про про маски. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Регистрация для студентов и школьников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# интеллектуальные игры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:48 12.11.2020Как шотландцы Вардропперы судостроение в Тюмени развивали, рассказали краеведы
09:37 12.11.2020Студенты российских вузов переходят на дистант до 6 февраля
09:28 12.11.2020Школьники и студенты посоревнуются в интеллектуальных играх
09:17 12.11.2020Шесть пьес прочитают в тюменском "Космосе" в рамках "Эха Любимовки"