Школьники и студенты посоревнуются в интеллектуальных играх

| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области во ВКонтакте

Второй этап лиги Тюменской области по интеллектуальным играм среди школьных и студенческих команд состоится 15 ноября. Как сообщают организаторы, вопросы рассчитаны на участие новых команд.

Игры пройдут в Конторе пароходства (ул. 25-го Октября, 23а). Можно играть даже если не участвовал в первом этапе. Студенческие команды сыграют в 11 часов. Школьные команды играют в 14 часов. Обе игры пройдут в большом зале.

Организаторы напоминают про про маски. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Регистрация для студентов и школьников.